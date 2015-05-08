Путин не поздравил с праздником Победы президентов Украины и Грузии

Между тем, президенты других стран, ранее входящих в состав СССР, поздравили и украинского и грузинского президентов. Владимир Путин же ограничился "посланием" гражданам Грузии и Украины.

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"Президент России поздравил руководителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля.

Также Владимир Путин просил передать слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в соответствующих странах, пожелать им доброго здоровья и благополучия.