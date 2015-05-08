Порошенко в Гданьске почтил память погибших во Второй мировой войне (фоторепортаж)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В церемонии, состоявшейся сегодня ночью, также приняли участие президент Польши Бронислав Коморовский, главы иностранных делегаций, в том числе генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и президент Европейского совета Дональд Туск, президенты Литвы, Эстонии, Болгарии, Кипра, Чехии, Румынии, Хорватии.

Программа церемонии включала звуковые и световые инсталяции, а также демонстрацию фильма о Второй мировой войне. Прозвучали 20 артиллерийских залпов. Почетный караул возложил венок к памятнику. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших.

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Во время выступления Коморовский, в частности, сказал: «70 лет назад вся Европа отмечала окончание войны. Однако не для всех окончание войны стало началом эры свободы. Новая война стала реальным шоком для всех». Президент Польши отметил, что место Украины среди других стран «Восточного партнерства». «Если они этого хотят, если они готовы это сделать в нашем общем европейском доме», – добавил он.

Как сообщалось, Вестерплатте (Westerplatte) – полуостров возле устья Мертвой Вислы, впадающей в Гданьский залив Балтийского моря (территориально находится в пределах Гданьска). После поражения Германии в Первой мировой войне, по условиям Версальского договора, город Гданьск, который немцы считали своим и называли Данциг, был объявлен свободным. Он находилось под юрисдикцией Лиги наций, а его территория входила в таможенное пространство Польши.

25 августа 1939 года в Гданьскую бухту прибыл линкор ВМС Германии «Шлезвиг-Гольштейн» с ротой морской пехоты численностью 500 человек. 1 сентября 1939 года в 04:45 линкор начал обстрел Вестерплатте. Официально считается, что с этих выстрелов началась Вторая мировая война.

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7 дней польские военные героически защищали Вестерплатте, однако утром 7 сентября было объявлено о капитуляции.

На Мемориальном комплексе Вестерплатте ежегодно 1 сентября проходят официальные мероприятия. В музее представлены документы, макеты укреплений и немецкого линкора, воссоздан пост дежурного. Недалеко находится кладбище, где похоронили погибших защитников крепости, а рядом танк Т-34 из Первой польской бригады имени Героев Вестерплатте, который принимал участие в освобождении Гданьска в 1945 году.