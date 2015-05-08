Украинцы стали нацией после масштабных акций протеста и начала войны с Россией – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на церемонии вручения ордеров на квартиры раненым бойцам - участникам антитеррористической операции, а также родственникам погибших воинов.

“Мы стали нацией после того, когда Россия объявила нам войну, когда Украина восстала за свои права и свободы. Мы стали единым государством, когда осознали ценность страны, ценность друг друга и ценность того, что мы имеем собственную Родину. Эту Родину надо защитить”, - сказал Яценюк.

Также он отметил, что, как и 70 лет назад, когда украинцы воевали против нацистской Германии, и сегодня “мы должны добиться мира, мы должны получить этот мир благодаря нашей совместной борьбе. Так просто мир никто никому не подарит, тем более российский агрессор имеет совсем другую цель”.

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Во время церемонии Яценюк вручил бойцам и родственникам документы на 8 квартир: одну - в Херсоне и 7 — в пригороде Киева. 6 квартир получили раненые бойцы, а две - матери и вдовы погибших бойцов.

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