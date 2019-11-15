В Житомире суд оставил под стражей сепаратистку, которая способствовала деятельности "ДНР"

Женщина собирала и передавала сведения разведывательного характера.

В Житомире сегодня суд оставил под стражей сепаратистку, которая способствовала деятельности так называемой «ДНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, такое решение вынес сегодня Житомирский апелляционный суд.

Читайте такжеВ Харькове разгуливал скандальный сепаратист "Топаз", ему припомнили антимайдан (видео 18+)«В пятницу, 15 ноября, прокуратурой Житомирской области обеспечено рассмотрение в апелляционной инстанции жалобы стороны защиты в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации», – сказано в сообщении.

По сведениям прокуратуры, защитники пытались добиться отмены решения суда предыдущей инстанции, однако им не удалось, и суд оставил жалобу стороны защиты без удовлетворения.

Итак, сепаратистка и в дальнейшем будет находиться под стражей без права внесения денежного залога. Досудебное расследование в этом уголовном производстве проводят следователи Управления СБУ в Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, в октябре этого года суд взял под стражу жительницу Донецкой области, которая способствовала участникам террористической организации «Донецкая народная республика». В частности, эта женщина собирала и передавала сведения разведывательного характера о дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других формирований, которые принимали участие в АТО и в дальнейшем в ООС на территории Донецкой области. Сепаратистке грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.