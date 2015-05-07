На блокпосту в Днепропетровской области задержали автомобиль с большим арсеналом оружия (фото, видео)

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оружие пытались завезти на территорию Днепропетровской области из зоны проведения антитеррористической операции.

"5 мая этого года на блокпосту с. Андроновка Межевского района Днепропетровской области по требованию правоохранителей был остановлен микроавтобус для проведения проверки", - сказано в сообщении СБУ.

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Сообщается, что в автомобиле обнаружили шесть гранатометов «РПГ-22», автомат «АКС-74», пятнадцать снаряженных магазинов к АК-74, более двух десятков гранат «РГД-5» и «Ф-1» с запалами, сигнальную мину, тротиловую шашку, детонаторы, три снаряда калибра 30 мм, более пяти тысяч патронов разного калибра, цинковые ящики с гранатами ВОГ-25 к подствольному гранатомету.

Также в СБУ отметили, что соответствующие документы на средства поражения отсутствовали.

Ранее УНИАН сообщал, что на блокпосту в Донецкой области задержали микроавтобус с оружием.