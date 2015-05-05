На блокпосту в Донецкой области задержали микроавтобус с оружием

Сегодня утром на одном из блокпостов в Днепропетровской области работники милиции остановили для проверки микроавтобус, которым управлял 35-летний мужчина, сообщается на сайте МВД Украины.

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"При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили автомат АКС-74, 19 снаряженных магазинов к нему и снаряженный магазин к ручному пулемету РПК. Всего же было обнаружено свыше 5,5 тысячи патронов калибра 5,45 мм и несколько патронов для крупнокалиберного оружия", - сказано в сообщении МВД.

Кроме того, в микроавтобусе обнаружили 6 ручных противотанковых гранатометов «Муха», 400-граммовую тротиловую шашку и запал к ней, два десятка гранат и запалов к ним.

Продолжается проверка.

Ранее УНИАН сообщал, что на блокпосту на Луганщине милиция изъяла арсенал оружия и задержала россиянина, который был в розыске.