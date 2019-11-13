Вылезла на стол: во Львове возмутились съемками рекламы белья во Дворце Потоцких (видео)

Руководство музея в самих съемках не видит ничего плохого. А вот использовать музейные экспонаты здесь запрещено.

Украинский бренд женского белья Zhilyova Lingerie снял рекламный ролик в «голубом зале» львовского Дворца Потоцких. Модель в нижнем белье танцевала на столе в бывшей столовой польских шляхтичей.

Читайте такжеВ сеть попали снимки обнаженного "ангела" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол (фото 18+)Как оказалось, экспонат она использовала без разрешения, пишет ZAXID.NET.

Администрация Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого, которой принадлежит Дворец Потоцких, утверждает, что съемки проходили согласно правилам заключенного договора, но в какой-то момент модель без разрешения вылезла на музейный стол.

Тизер рекламного ролика опубликовали на официальной Instagram-странице Zhilyova Lingerie.

Помощник гендиректора Львовской галереи искусств Василий Мицко заявил, что галерея уже много лет сдает в аренду помещения для различных коммерческих съемок.

Руководство музея в самих съемках рекламы не видит ничего плохого. Проблема лишь в использовании музейных экспонатов, что запрещено.

«Съемки проходили в присутствии нашего смотрителя, поэтому когда модель переодевалась, он вынужден был выходить из зала. Очевидно, в какой из этих моментов она взобралась на стол», – рассказал генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк.

Как ранее сообщал УНИАН, в Австралии люди завалили жалобами регулятора ТВ из-за рекламы с «менструальною кровью».