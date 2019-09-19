В Австралии люди завалили жалобами регулятора ТВ из-за рекламы с "менструальной кровью" (видео)

Возмущенные зрители утверждают, что отдельные кадры рекламы им отвратительны.

На австралийском телевидении показали рекламу гигиенических прокладок, на которой продемонстрировали якобы кровь на женских ногах.

Читайте такжеНе знает мама – знает интернет: некоторые мобильные приложения Facebook сообщают о вашем сексеКак передает ТСН, рекламу в прошлом месяце выпустил бренд гигиенических прокладок Libra. Материнская компания бренда Asaleo Care объяснила, ролик борется с табу и чувством стыда, которое испытывают много женщин и девушек во время менструации. Завершается видео текстом «Месячные – это нормально. Показывать их – должно быть также».

Впрочем, не все зрители оценили это. Более 600 жалоб поступило от людей, которые считали ролик «неуместным». Как отмечается, для Австралии это самый высокий показатель жалоб на рекламные объявления за 2019 год. Зрители также утверждали, что кадры рекламы якобы были «оскорбительными» и «отвратительными», и призвали не показывать телесные жидкости по телевизору.

Эксперты из Ad Standards, органа, занимающегося регулированием контента на австралийском телевидении, провели проверку и пришли к выводу, что реклама не нарушала стандарты просмотра.

Там также отметили, что видео действительно способствует равенству и устранению мистификаций относительно менструации. Не получили поддержки и жалобы на то, что реклама не подходит для прайм-тайма или для просмотра детьми.

Отмечается, что впервые красный цвет вместо синего для обозначения менструальных выделений был использован в рекламе Always шесть лет назад – тогда была продемонстрирована красная точка.

Как ранее сообщал УНИАН, в Великобритании впервые запретили рекламу из-за использования гендерных стереотипов.