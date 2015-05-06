Из плена боевиков освобождены еще трое украинских военных

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в "Tвиттере".

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"Только что сообщили, что еще троих наших ребят из 13-го мотопехотного батальона и 1-й танковой бригады освободили из плена. Слава Украине!", - подчеркнул он.