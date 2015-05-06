Из плена боевиков освобождены еще трое украинских военных

20:12, 06 мая 2015
Общество
615 0

Из плена боевиков на Донбассе освобождены еще трое украинских военнослужащих.

REUTERS

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в "Tвиттере".

Читайте такжеВ СБУ рассказали, сколько стоит выкупить солдата из плена боевиков

"Только что сообщили, что еще троих наших ребят из 13-го мотопехотного батальона и 1-й танковой бригады освободили из плена. Слава Украине!", - подчеркнул он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter