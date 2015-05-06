Из плена боевиков освобождены еще трое украинских военных
20:12, 06 мая 2015Общество
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Из плена боевиков на Донбассе освобождены еще трое украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщил президент Петр Порошенко в "Tвиттере".
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"Только что сообщили, что еще троих наших ребят из 13-го мотопехотного батальона и 1-й танковой бригады освободили из плена. Слава Украине!", - подчеркнул он.
Щойно повідомили, що ще трьох наших хлопців з 13-ого мотопіхотного батальйону та 1-ої танкової бригади звільнено з полону. Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) May 6, 2015
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