В ВСУ протестировали женскую форму одежды (фото)

Все замечания и предложения женщин-военнослужащих, которые тестировали новые образцы униформы, изучат и проанализируют.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) завершилось тестирование женской повседневной формы одежды. Новинки женского военного гардероба: рубашку, джемпер, брюки, галстук, обувь четырех моделей, новую шляпу - в течение месяца носили женщины-военные связисты.

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"В отличие от предыдущего тестирования образцов униформы, новые образцы больше порадовали. Во-первых, обувь, лично для меня - удобное. Ходить на таких каблуках и со шнуровкой одно удовольствие. Они хорошо фиксируют ногу и дают возможность делать уверенные шаги как во время свободной ходьбы, так и во время торжественной. Как по мне, все элементы одежды продуманы именно для женщины. Однако ни одна из рубашек мне не подошла, я имею такую особенность, как широкие плечи, считаю, что этот нюанс нужно учесть специалистам по разработке изделий", - рассказала офицер, передает armyinform.com.ua.

"Для нас обувь стала самой большой проблемой. Разной возрастной группе нравятся разные модели. Младшие просят высокие каблуки, старшие же наоборот. А по поводу высоты подъема - вообще отдельная тема, у каждого свои требования из-за физиологических свойств стопы", - рассказал начальник управления разработки вещевого имущества ГУ РСМО ВСУ подполковник Виталий Рябов.

Кстати, высота каблуков обуви от 5 до 7 см. Специалисты говорят, скорее всего, остановятся на двух вариантах женских туфель.

Относительно брюк, джемпера, галстука и шляпы - здесь без замечаний, женщины довольны усовершенствованиями этих образцов.

В брюках благодаря вытачкам сзади теперь нет карманов, они подчеркивают женскую фигуру, стали немного зауженными. Однако кое-кто отмечает, что карманы все же нужны, ибо имеют привычку что-то туда положить.

Женская галстук, по мнению многих, так же, как и мужской, придает сдержанности военному образу. Разработчики позаботились о том, чтобы это изделие было чисто женским. Маленькой изюминкой здесь будет трезубец вместо пуговицы в центре, напоминающий защелку, которую носят мужчины. Предложение на утверждение относительно изменений образцов военной одежды уже подали.

Около десяти образцов таких головных уборов подбирали наши специалисты, исследуя военную форму стран-членов НАТО.

По словам офицера, некоторые элементы уменьшали, а некоторые увеличивали в размерах. Добавляли различный материал от картона до пластика. Словом, адаптировали, как могли. Так и появился этот симбиоз идей.

“Думаю, это лучший вариант головного убора чем все предыдущие. Фуражка - слишком мужской вариант, берет - не очень удобный. А вот шляпу можно прекрасно зафиксировать, она имеет эстетичный дизайн, не портит прическу. Даже по-другому себя чувствуешь. А еще она не оставляет след полоски на лбу, когда долго носишь”, - смеется связист.

Кстати, для старшего офицерского состава шляпу планируют украсить вышитыми дубовыми листьями золотистого цвета. А для сержантского состава - кожаными элементами.

Все замечания и предложения женщин-военнослужащих, которые тестировали новые образцы униформы, изучат и проанализируют. До конца года запланировано разработать технические спецификации этих предметов, чтобы уже с января 2020 года можно было их закупать.