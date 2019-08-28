Госгидрография приблизила картографическую продукцию Украины к стандартам НАТО

Еще в 2015 году Украина поставила себе амбициозную цель – переход на стандарты НАТО. Ее прописали во всех стратегических оборонительных документах государства. В свою очередь Госгидрография обновила специализированное картографическое обеспечение, которое позволит разрабатывать электронные карты в соответствии со стандартами НАТО.

Учитывая желание Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, которое закреплено в Конституции Украины, Госгидрография при поддержке Морской администрации недавно закупила современное программное обеспечение в немецкой компании, которое предоставит возможность разрабатывать электронные карты с использованием концепции AML соответствии со стандартами НАТО.

AML (Additional Military Layers) – инициированный НАТО проект, который предназначен для безопасной навигации и выполнения поставленных задач военными кораблями стран НАТО.

«Современное программное обеспечение позволяет нам разрабатывать и создавать новые типы картографической продукции. Главной его особенностью является то, что теперь мы сможем разрабатывать специализированные AML карты для военно-морских сил. То есть сразу же после вступления нашей страны в НАТО, Госгидрография будет готова выпускать AML карты, которые полностью будут соответствовать высоким стандартам НАТО», – рассказал начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

Также следует отметить, что в начале июля в Украине проходили международные военные учения «Си Бриз-2019». Кроме этого, военные корабли НАТО на постоянной основе заходят в морские порты Украины.