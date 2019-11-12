В полиции рассказали, сколько пьяных водителей ловят в Киеве за сутки
00:29, 12 ноября 2019Общество
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Также в патрульной полиции отметили, что часто драгера демонстрируют сильное состояние алкогольного опьянения.
Часто драгера демонстрируют сильное состояние алкогольного опьянения / фото facebook.com/kyivpatrol
В среднем ежедневно столичная полиция обнаруживает 33 водителей в состоянии опьянения, с начала года этот показатель достиг 10 тысяч.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
«За прошедшие выходные патрульные обнаружили 85 нетрезвых водителей, за прошедшую неделю — 257, а с начала года более 10 тысяч!», — говорится в сообщении.
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Также в патрульной полиции отметили, что часто драгера демонстрируют сильное состояние алкогольного опьянения.
«С такими показателями алкоголя человеку трудно ходить, а не то что управлять транспортным средством», — говорится в сообщении.
Полиция призывает водителей не садиться за руль после употребления алкоголя и помнить о последствиях этого.
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