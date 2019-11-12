В полиции рассказали, сколько пьяных водителей ловят в Киеве за сутки

Также в патрульной полиции отметили, что часто драгера демонстрируют сильное состояние алкогольного опьянения.

В среднем ежедневно столичная полиция обнаруживает 33 водителей в состоянии опьянения, с начала года этот показатель достиг 10 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

«За прошедшие выходные патрульные обнаружили 85 нетрезвых водителей, за прошедшую неделю — 257, а с начала года более 10 тысяч!», — говорится в сообщении.

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Также в патрульной полиции отметили, что часто драгера демонстрируют сильное состояние алкогольного опьянения.

«С такими показателями алкоголя человеку трудно ходить, а не то что управлять транспортным средством», — говорится в сообщении.

Полиция призывает водителей не садиться за руль после употребления алкоголя и помнить о последствиях этого.