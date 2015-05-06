Министр культуры: в Украине не будет салютов 8 и 9 мая

Никаких мероприятий в стиле "советской военщины", а также салютов 8 и 9 мая в Украине не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр, министр культуры Вячеслав Кириленко.

"Никаких военных, милитаристских, агрессивных, в стиле советской, нынешней российской военщины мероприятий или парадов в Украине 8 и 9 мая проводиться не будет. Наша идеология - мир, уважение всех тех, кто освободил Европу от нацизма, и общенациональное уважение тех, кто боролся против нацизма в рядах разных армий. Этого всегда не хватало в Украине, потому что были разные политические силы, которые эту вражду разжигали. Теперь ситуация меняется", - сказал Кириленко.

Он также отметил, что салютов в эти дни, не будет.

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"Салюта не будет. Никакой стрельбы и фейерверков не будет", - сказал он, отметив, что 9 мая на территории Национального музея истории войны, после завершения литературно-художественной программы, в небо будут запущены фонарики в виде мака памяти.

Кириленко отметил, что в этом году 8 мая впервые отмечается на государственном уровне. Начнется все с открытия выставки в Национальном музее истории войны. Участие в открытии, по его словам, примут первые лица государства. Также, по словам Кириленко, на территории музея запланирована большая концертно-художественная программа.

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9 мая состоится возложение цветов к обелиску Славы и Вечному огню, могиле Неизвестного солдата, а также пройдут памятные мероприятия на территории Музея истории войны. Также, по словам Кириленко, 9 мая пройдет "Марш мира". Его маршрут будет пролегать от Площади Славы до Музея истории войны. В марше примут участие военные духовые оркестры из Украины и других стран.

Он также отметил, что памятные мероприятия пройдут не только в столице, но и на всей территории Украины.