Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в зоне евро с 2,1% до 2,6%
15:23, 03 апреля 2008Общество
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Сообщение Минэкономики
Еврокомиссия планирует выделить дополнительные средства на реформы в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита Ферреро ВАЛЬДНЕР.
«Это будут небольшие деньги», - сказала она, подчеркнув, что сумма сейчас уточняется.
Комиссар добавила, что средства планируется выделить уже в этом году и, скорее всего, они будут направлены на судебную реформу, борьбу с коррупцией и улучшение бизнес-климата в Украине.
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