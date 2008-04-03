Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в зоне евро с 2,1% до 2,6%

Еврокомиссия планирует выделить дополнительные средства на реформы в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита Ферреро ВАЛЬДНЕР.

«Это будут небольшие деньги», - сказала она, подчеркнув, что сумма сейчас уточняется.

Комиссар добавила, что средства планируется выделить уже в этом году и, скорее всего, они будут направлены на судебную реформу, борьбу с коррупцией и улучшение бизнес-климата в Украине.