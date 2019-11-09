Глава Луганщины высказался о добровольцах в Золотом

Я надеюсь, что все же мы проведем окончательно эту историю с разведением и открытием самого КПВВ, сказал в интервью Гайдай.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай считает, что добровольцы из движения сопротивления «Нет капитуляции» в Золотом имеют «небольшое искажение информации», и заявил, что попытается убедить их в правоте позиции власти.

Об этом Гайдай рассказал в интервью ТСН.

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При этом он отметил, что лично не общался с военными, а лишь присутствовал во время их разговора с президентом.

"Единственное, но это даже не общение, - я присутствовал, когда президент там был. Тогда я присутствовал, я ничего не говорил, только слушал, смотрел на ребят. Насколько мне известно, осталось их там немного, буквально шесть человек. Настроение их более такое, знаете, это не их личное желание, это все же такая уже полуполитическая тема. То есть, как руководство сказало, так они и делают», – сказал он.

Гайдай добавил, что добровольцы имеют «небольшое искажение информации» и что они «немного агрессивно настроены».

«Я надеюсь, что все же мы проведем окончательно эту историю с разведением и открытием самого КПВВ. И они сами смогут убедиться в том, что все тихо, мирно, мы не сдаем никаких территорий, никто, как говорили, не вывешивает российские флаги», – подчеркнул Гайдай.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и ветеранами полка "Азов", которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе.

У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. После чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят отвод войск.