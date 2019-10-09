Полиция на блокпосту Луганщины пропустила военных в Золотое

Главная цель акции протеста – помешать разведению сил.

Правоохранители пропустили участников акции «Последний блокпост» в Кременном Луганской области.

Об этом сообщает Громадське.

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Сейчас добровольцы и ветераны АТО – участники акции направляются к Золотому, чтобы помешать разведению сил.

Сегодня, 9 октября, в Кременном произошла стычка между правоохранителями и военными, поскольку полиция не хотела пропускать колонну участников к Золотому. В результате инцидента травмировали одного полицейского и спровоцировали километровые пробки на самом блокпосте.

Напомним, 7 октября активисты партии «Национальный корпус» решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск.

Лидер организации Андрей Билецкий заявил, что власть хочет оставить жителей населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская без прикрытия, «принести в жертву «ЛДНР», поэтому ветераны, которые воевали на Донбассе в 2014 году, приехали в район Золотого и планируют остаться на блокпосту на время разведения войск. Кроме того, активисты партии и сторонники движения организовали автопробег в поддержку Украины.