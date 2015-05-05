Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве милиционеров в Киеве

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 187; ч. 1 ст. 263 и ст. 348 Уголовного кодекса ("разбой"; "незаконное обращение с оружием"; "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

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Уточняется, что двум подозреваемым по 17 лет, еще одному – 20.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 мая молодые люди в масках, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Когда правоохранители попытались задержать преступников, началась стрельба. В результате погибли двое милиционеров, еще трое - попали в больницу с ранениями. У задержанных изъят целый арсенал оружия, в частности, автоматическое оружие, гранатомет и взрывчатка.