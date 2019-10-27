У политзаключенного Чапуха диагностировали рак – адвокат

Асан Чапух жаловался на то, что пребывание под домашним арестом в съемной квартире не лучшим образом влияет на его здоровье.

У фигуранта " крымского дела «Веджие Кашка» Асана Чапуха диагностировано онкологическое заболевание.

Об этом в комментарии Радио Свобода Крым.Реалии сообщил адвокат Айдер Азаматов.

По его информации, Асан Чапух до сих пор находится в съемной квартире, где ему определен домашний арест.

«За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он несколько раз ложился в больницу, проходил обследования и лечения и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди еще столько же», – рассказал адвокат.

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По его словам, ранее Асан Чапух жаловался на то, что пребывание под домашним арестом в съемной квартире не лучшим образом влияет на его здоровье.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе крымских татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Им инкриминировали вымогательство средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

Во время задержания стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, позже женщина скончалась.

12 апреля 2019 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд обязал Айтана выплатить сумму, которую он должен покойной Веджие Кашка, а также оплатить расходы ее внучки Алие Кашка на судебные сборы.

17 апреля подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам «дела Веджие Кашка»: Трубач, Дегерменджи и Аметов приговорены к 3 годам условно, Чапух - к 3,5 годам условно.