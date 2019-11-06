Полгорода без тепла: в Кропивницком ищут неизвестных копателей, которые повредили трубу (видео)

Когда виновников найдут, им придется компенсировать убытки.

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения газовой трубы в Кропивницком Кировоградской области, из-за чего без тепла остались три сотни многоэтажек, пять школ и пять больниц.

Читайте такжеНа Харьковщине продлили каникулы в школах из-за холодных батарейОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что газовую трубу повредили неизвестные, когда экскаватором копали землю на окраине.

«Газовики обещают заменить поврежденную трубу до первой половины дня. Сразу котельная должна возобновить теплоснабжение. Когда виновников найдут, им придется компенсировать убытки», – говорится в сюжете.

Как ранее сообщал УНИАН, в Кропивницком в результате повреждения газопровода без теплоснабжения остались четыре микрорайона.