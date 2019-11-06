В Кропивницком из-за повреждения газопровода 4 микрорайона остались без тепла

Сегодня планируются ремонтно-восстановительные работы.

В Кропивницком Кировоградской области в результате повреждения газопровода без теплоснабжения остались четыре микрорайона.

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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 5 ноября около 17:20 при проведении земляных работ на территории ООО «Эллада-Трейд» (пр. Промышленный, 14а) был поврежден газопровод диаметром 90 мм. Пострадавших нет.

От газоснабжения отключена юго-западная котельня КП «Теплоэнергетик» и временно приостановлено теплоснабжение четырех микрорайонов.

Сегодня планируется проведение ремонтно-восстановительных работ. Температура воздуха в Кропивницком, по данным ГСЧС, - 11 градусов тепла.

Как сообщал УНИАН, в Кропивницком Кировоградской области произошел случай буллинга в школе — пострадал третьеклассник 17-й школы.