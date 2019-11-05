Центр Киева сковали пробки (карта)

На бульваре Леси Украинки в самом центре столицы зафиксировали три аварии.

По состоянию на 09:50 автомобильное движение по столице осложнено многочисленными пробками.

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Пробки по направлению к правому берегу возникли на Южном мосту, мосту Патона, и Северном мосту. Осложнено движение по Набережному шоссе и Владимирскому спуску.

На проспекте Героев Сталинграда и улице Богатырской возникли аварии. На улице Новоконстантиновской произошло сразу два ДТП.

На бульваре Леси Украинки в самом центре Киева зафиксировано три аварии. Проблемы с движением возникли в районе Палаца Спорта и станции метро «Печерская»

Осложнено движение и на проспекте Победы, в районе метро «Нивки» и «Шулявская».

Напомним, в Киеве утром "заминировали" станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта"