Центр Киева сковали пробки (карта)
10:12, 05 ноября 2019Общество
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На бульваре Леси Украинки в самом центре столицы зафиксировали три аварии.
На дорогах Киева возникли серьезные пробки / фото УНИАН
По состоянию на 09:50 автомобильное движение по столице осложнено многочисленными пробками.
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Пробки по направлению к правому берегу возникли на Южном мосту, мосту Патона, и Северном мосту. Осложнено движение по Набережному шоссе и Владимирскому спуску.
На проспекте Героев Сталинграда и улице Богатырской возникли аварии. На улице Новоконстантиновской произошло сразу два ДТП.
На бульваре Леси Украинки в самом центре Киева зафиксировано три аварии. Проблемы с движением возникли в районе Палаца Спорта и станции метро «Печерская»
Осложнено движение и на проспекте Победы, в районе метро «Нивки» и «Шулявская».
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Напомним, в Киеве утром "заминировали" станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта"
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