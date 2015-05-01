Автобус с демобилизированными попал в ДТП в Полтавской области, есть погибшие (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам связей с общественностью Полтавского областного управления МВД, около полуночи 1 мая на 302-м километре автодороги Киев-Харьков произошло столкновение микроавтобуса "Фольксваген Т-4", который двигался в сторону Харькова, и автобуса "ХАЗ-3250", который ехал навстречу.

В результате столкновения водитель "Фольксвагена" погиб. Пассажиров в салоне транспортного средства не было.

Читайте такжеВ масштабное ДТП с бойцами Нацгвардии попали три автомобиля: КрАЗ, автобус и КамАЗПогиб один пассажир автобуса «ХАЗ». Водитель автобуса, а также четверо пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

По предварительной информации, автобус, который принадлежит Киевскому областному военному комиссариату, осуществлял перевозку демобилизированных 30 апреля военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.