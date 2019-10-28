Оккупанты предъявили проукраинскому жителю Крыма Приходько обвинение в терроризме

Ему вменяют подготовку к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Российская ФСБ предъявила обвинение жителю Крыма, проукраинскому активисту Олегу Приходько, которого обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Назим Шеихмамбетов.

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«Сегодня состоялись следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем. Ему было предъявлено обвинение, а также следователь ознакомил нас с постановлением о назначении ряда экспертиз - это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза. В части обвинение Олегу Приходько ставят в вину подготовку к теракту ч.1 ст.30 УК России и ч.1 ст.205 УК России, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223-1 УК России», - рассказал адвокат.

О задержании проукраинского активиста в Крыму Приходько утром 10 октября сообщил украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины седьмого созыва Эдуард Леонов.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по ч.1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста в Крыму проукраинского активиста.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года российские силовики задерживали Приходько за украинские номерные знаки на автомобили.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связи на материковой части Украины.

9 октября 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме активиста и задержали его, 10 октября задержали его жену.

В отношении Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч.1 ст.30 (подготовка к преступлению и покушение на преступление), ч.1 ст.205 (подготовка террористического акта) и ч.1 ст.223-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

10 октября подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский районный суд» в оккупированном Симферополе избрал Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря.