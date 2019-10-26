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Зеленский утвердил новый состав украинской части комитета президентов Украины и Польши

17:53, 26 октября 2019
Общество
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Текст соответствующего указа обнародован на сайте президента / фото УНИАН

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской части Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша.

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Текст соответствующего указа №773/2019 от 25 октября обнародован на сайте президента.

Согласно документу, в состав украинской части Консультационного комитета вошли:

Игорь Жовква - заместитель руководителя Офиса президента, уполномоченный президента, уполномоченный президента в Консультационном комитете Президентов Украины и Республики Польша;

Василий Боднар - заместитель министра иностранных дел Украины;

Алена Гетьманчук - директор Центра «Новая Европа» (по согласованию);

Андрей Дещица - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша;

Александр Ирхин - заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики - заведующий отделом ЕС и НАТО Директората по вопросам внешней политики Офиса президента Украины, секретарь украинской части Консультационного комитета президентов;

Светлана Фоменко - первый заместитель министра культуры Украины.

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Теги: #Польша#Владимир Зеленский