Зеленский утвердил новый состав украинской части комитета президентов Украины и Польши

Уполномоченным президента Украины в Консультационном комитете стал заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква.

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской части Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша. Читайте такжеУкраинцы за год получили больше всего разрешений на проживание в странах ЕС – Евростат Текст соответствующего указа №773/2019 от 25 октября обнародован на сайте президента. Согласно документу, в состав украинской части Консультационного комитета вошли: Игорь Жовква - заместитель руководителя Офиса президента, уполномоченный президента, уполномоченный президента в Консультационном комитете Президентов Украины и Республики Польша; Василий Боднар - заместитель министра иностранных дел Украины; Алена Гетьманчук - директор Центра «Новая Европа» (по согласованию); Андрей Дещица - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша; Александр Ирхин - заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики - заведующий отделом ЕС и НАТО Директората по вопросам внешней политики Офиса президента Украины, секретарь украинской части Консультационного комитета президентов; Светлана Фоменко - первый заместитель министра культуры Украины.

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