В Украине перевели часы: проверить точное время сейчас

Утром можно сверить часы, прописав в поисковой строке браузера "точное время Киев" или "Киев точное время".

Ранним утром 27 октября, в 4 часа, Украина перешла с летнего времени на зимнее - стрелки часов перевели на один час назад.

Большинство современных гаджетов перевод часов на зимнее время 2019 проделали сами. А время, например, на механических часах и микроволновке приходится корректировать вручную.

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Как не опоздать на транспорт после перевода часов

Время отправления в билетах на самолеты, поезда и т.д. указывается с учетом перевода часов. А часы на вокзалах и аэропортах переходят на зимнее время 2019 автоматически.

Если вы путешествуете по Украине и прибываете куда-то 27 октября, смотрите на время в билете, оно будет указано по-новому.

Утром можно сверить часы, прописав в поисковой строке браузера "точное время Киев" или "Киев точное время".

Точное время Киев

Точное киевское время всегда можно проверить на УНИАН:

Как перевод часов влияет на организм человека

Ученые утверждают, что человеческий организм переносит гораздо легче переход на зимнее время, нежели на летнее. Но, невзирая на лишний час сна, нам все равно трудно привыкнуть к новому режиму. В случае перехода на зимнее время возможны ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна. Поэтому на адаптацию нужна минимум неделя.

Ранее сообщалось, что на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.