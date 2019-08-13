цей матеріал доступний українською

Зеленский упростил получение гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическим преследованиям

12:30, 13 августа 2019
Политика
79 0
Зеленский упростил получение гражданства для россиян, которые подверглись политическому преследованию в РФ/ фото УНИАН

Президент Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые обеспечивают национальную безопасность и оборону Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям за политические убеждения.

Соответствующий указ №594/2019 опубликован на сайте президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #россияне#иностранцы#гражданство Украины