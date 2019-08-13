Зеленский упростил получение гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическим преследованиям
12:30, 13 августа 2019Политика
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Также упрощена процедура получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину.
Зеленский упростил получение гражданства для россиян, которые подверглись политическому преследованию в РФ/ фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые обеспечивают национальную безопасность и оборону Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям за политические убеждения.
Соответствующий указ №594/2019 опубликован на сайте президента.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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