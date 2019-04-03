Беларусь депортировала экс-боевика "ДНР", который указал в резюме службу в батальоне "Восток"

Задержанный рассказал пограничникам, что его депортировали из Беларуси за неуплату административного штрафа.

Украинские пограничники задержали возле границы с Беларусью мужчину, который может быть причастен к деятельности батальона боевиков "Восток".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Задержанный рассказал пограничникам, что его депортировали из Беларуси за неуплату административного штрафа. Однако проверка показала, что причина депортации в другом. Мужчина пытался устроиться в соседней стране на работу и указал в резюме службу в батальоне “Восток”.

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Согласно базам данных сайта "Миротворец", мужчина был заместителем командира НВФ "Восток", возглавляемого печально известным Александром Ходаковским, и сотрудником т.н. "МГБ ДНР" по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции "ДНР", обеспечения политической и юридической безопасности участников переговорного процесса".

Однако впоследствии он бежал из оккупированной части Донбасса через Россию в Беларусь, где и дал объявление о поиске работы в Интернете. Правоохранители соседнего государства выслали его за пределы своей страны и запретили въезд на 10 лет.

Кроме того, выяснилось, что, учась в Украине, задержанный имел возможность получить в т.ч. и приличное образование за границей, а также защитил там диссертацию и получил степень доктора политических наук. Длительное время работал по специальности. В Донецк подался в 2014 году.

По данному факту Госпогранслужбой направлено информирование соответствующего правоохранительного органа, о наличии в действиях лица признаков уголовного правонарушения.

Видео: Государственная пограничная служба Украины

Ранее УНИАН сообщал, что пограничники Черновицкого отряда обнаружили у гражданина Российской Федерации, который направлялся в Украину, два загранпаспорта, нож и запрещены георгиевские ленты.