Андрухович: "Мы осознали свою первичность - не общество для власти, а власть для нас"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал публицист и писатель Юрий Андрухович. "Сейчас у нас особый период - переход к качественным понятиям уже произошел, а реализация идеалов идет очень сложно. Когда патриотизм зашкаливает уровень доверия к власти резко падает, а это очень опасный шпагат - там где нет доверия к государству, реформы редко бывают успешны".

По его словам, украинское общество уже научилось эффективно давить, и это неплохой шаг. "Но теперь важен поиск взаимопонимания между нами и государством", - отметил писатель.

Относительно участия европейских государств в решении конфликта на Донбассе и помощи Украине, Юрий Андрухович отметил, что soft power (мягкая сила) играет с Европой злую шутку. "Боясь проявить ненависть, быть неполиткорректным, европейцы утратили способность к пониманию насилия, которую проявляют другие", - подчеркнул публицист.

Полный текст интервью Юрия Андруховича читайте в выпуске журнала "Новое время" 30 апреля.