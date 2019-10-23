"Перецепился через крысу": по одному из столичных супермаркетов бегал крупный грызун (видео)
11:42, 23 октября 2019Общество
214 0
Грызун бежал из одного ряда магазина к другому, а потом вообще запрыгнул в коробку с печеньем.
Крыса бегал по торговому залу / скриншот из видео Антона Страшко / Facebook
В одном из супермаркетов на жилом массиве Радужный бегала большая крыса.
Соответствующее видео снял журналист Антон Страшко.
По его словам, грызун бежал из одного ряда магазина к другому, а потом вообще запрыгнул в коробку с печеньем.
Читайте такжеНеожиданный гость: в кулуарах Рады бегала дикая куница (видео)
"Перецепился через крысу в супермаркете. Из-за грязи и хамства обычно прохожу мимо супермаркета возле дома, но вчера было лень идти в другой. Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из ряда в другой ряд. Сбил ее немного, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел. Затем в коробку с печеньем", - говорится в сообщении журналиста.
По его словам, работники супермаркета сказали, что живет там не одна крыса, а более пяти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter