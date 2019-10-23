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"Перецепился через крысу": по одному из столичных супермаркетов бегал крупный грызун (видео)

11:42, 23 октября 2019
Общество
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Крыса бегал по торговому залу / скриншот из видео Антона Страшко / Facebook

Соответствующее видео снял журналист Антон Страшко.

По его словам, грызун бежал из одного ряда магазина к другому, а потом вообще запрыгнул в коробку с печеньем.

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"Перецепился через крысу в супермаркете. Из-за грязи и хамства обычно прохожу мимо супермаркета  возле дома, но вчера было лень идти в другой. Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из ряда в другой ряд. Сбил ее немного, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел. Затем в коробку с печеньем", - говорится в сообщении журналиста. 

По его словам, работники супермаркета сказали, что живет там не одна крыса, а более пяти.

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Теги: #Киев#крысапогода в Киеве