В Офисе президента заявили о необходимости синхронизации реформ субъектов сектора безопасности

По словам заместитель руководителя ОП Анны Коваленко, важный акцент будет сделан на разработке законодательных основ демократического контроля над сектором безопасности и обороны.

Офис президента Украины создает рабочую группу и приглашает к конструктивному сотрудничеству по реформированию субъектов сектора безопасности.

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Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Анна Коваленко на круглом столе по вопросам законодательного обеспечения реформирования СБУ, который состоялся 22 октября в Киеве в Национальном институте стратегических исследований.

По ее словам, важный акцент будет сделан на разработке законодательных основ демократического контроля над сектором безопасности и обороны.

«Мы готовы услышать как экспертов, так и общественное мнение», ‒ отметила Анна Коваленко.

Как сообщал УНИАН, Украина и НАТО проявили обоюдный интерес в усилении взаимодействия в контексте противодействия гибридным угрозам и вызовам безопасности.