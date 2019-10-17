Ремонт скандального моста в Днепре: подозреваемому в хищениях разрешили выехать за границу

Михаил Беккер вместе с шестью чиновникам Днепровской горсовета подозреваются в хищении 29,5 млн грн во время ремонта Центрального моста.

Дзержинский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области 16 октября разрешил одному из подозреваемых в хищении 29,5 млн грн при ремонте Центрального моста в Днепре 70-летнему директору специализированного предприятия «Маст-Буд» Михаилу Беккеру выехать за границу на лечение.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Беккера Константин Глоба.

«Сторона защиты доказала отсутствие ряда рисков, на которых настаивала прокуратура, и необходимость оказания надлежащей медицинской помощи моему подзащитному. Сейчас получено решение суда, позволяющее Беккеру выехать на лечение за границу», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября прокуратура Днепропетровской области объявила подозрение шести чиновникам Днепровского горсовета и директору специализированного предприятия «Маст-Буд» Михаилу Беккеру в хищении 29,5 млн грн при ремонте Центрального моста в Днепре.

15 сентября Дзержинский районный суд Кривого Рога постановил взять Беккера под стражу с правом внесения залога в размере 40 млн грн. Защита обжаловала это решение. 26 сентября Днепровский апелляционный суд уменьшил размер залога до 2 млн грн. На следующий день залог был внесен и Беккер вышел из СИЗО.

После этого адвокаты Беккера снова обратились в Дзержинский райсуд с ходатайством отпустить его на лечение за границу. Они мотивировали это почтенным возрастом подозреваемого и хронической болезнью.

Справка. Центральный автомобильный мост через Днепр соединяет центр города с левобережной частью, открытый в ноябре 1966 года. В 2017 году мост был закрыт на реконструкцию. Во время ремонтных работ выявлялись нарушения, связанные с подрядчиком, в связи с чем было открыто несколько уголовных дел.

В июле во время поездки в Днепр президент Украины Владимир Зеленский и мэр Филатов заключили пари о том, что реконструкция Центрального моста завершится через два месяца и сооружение будет сдано в эксплуатацию 14 сентября в День города. Если сроки не будут выполнены, Филатов заявил, что уйдет с должности.

Движение по Центральному мосту было открыто досрочно - 7 сентября.

14 сентября Зеленский проинспектировал отремонтированный мост, заявив, что качество ремонта объекта должны оценить эксперты.