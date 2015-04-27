Савченко переводят в городскую больницу - адвокат

Завтра летчицу и народного депутата Надежду Савченко отправят в 20-ю горбольницу Москвы.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Савченко Марк Фейгин.

Он написал: «Я вышел от Надежды. Завтра ее отправляют в 20-ю горбольницу в Москве».

Адвокат также разместил сегодняшнее письмо Савченко, где говорится: «Не в украинского коня российский корм».

«Не лезет еда, когда ты за съеденные в день несчастные 100 граммов сыра, 20 граммов масла и 30 граммов сахара пишешь заявление, что ты это съела», - пишет она. По ее словам, создается впечатление, что РФ собирается Украине предъявить счет за то, как «дорого» содержать депутата Верховной Рады Украины. Она пишет, что возле нее стоят охранники и после каждого приема пищи взвешивают.

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Савченко отмечает, что у нее началась аллергия, но на что - никто сказать не может и вылечить тоже не могут, только залечивают». «Может, у меня уже аллергия на Россию? И тюрьму?!», - добавила Савченко. Она сообщает, что весит 50 килограммов, «сахар 2,8, давление 90х50, температура 35,8».

«Меня переводят из тюрьмы в городскую больницу, в тюремное отделение, с торгами и договоренностями, что там я начну хоть что-то есть», пишет Савченко. При этом отмечает: «Не знаю... Не уверена, как полезет...».

«И не пишите мне, пожалуйста, жалостных писем с просьбой жить и есть. Голод это мое единственное оружие в борьбе с произволом российской власти! Поэтому не просите меня его сложить! А свободные птицы в тюрьме не живут. А на чужбине можно умереть уже только от тоски за Украиной. Пока живу! Всегда борюсь», - подчеркивает Савченко

Я вышел от Надежды. Завтра ее отправляют в 20-ю горбольницу в Москве pic.twitter.com/jrYLtj6RIX — Mark Feygin (@mark_feygin) April 27, 2015

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

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24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более человек и в незаконном пересечении границы РФ.

По информации Федеральной службы исполнения наказаний, Савченко ужесточила голодовку. "Последние три дня Надежда Савченко отказывалась от приема пищи, в связи с чем сегодня будет проведен врачебный консилиум", - сказала официальный представитель ФСИН РФ Кристина Белоусова.

Ранее глава российского Совета по правам человека Михаил Федотов после встречи с Савченко заявил, что состояние ее здоровья вызывает серьезные опасения: за последнюю неделю Савченко потеряла более 8 килограммов веса.