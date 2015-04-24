Савченко не собирается отказываться от своих адвокатов

Об этом говорится в заявлении Савченко, которое обнародовал в своем Twitter ее адвокат Марк Фейгин.

"Если меня не будут удовлетворять мои адвокаты, я сама их освобожу. И у меня к моим защитникам полное доверие! И линию моей защиты я полностью поддерживаю. Квалификация, методы и искренние намерения М.Фейгина, Н.Полозова и И.Новикова меня полностью устраивают", - говорится в письме Савченко.

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Как сообщали СМИ, начальник следственного управления СБУ Василий Вовк сказал о неэффективной работе адвокатов Савченко.

В связи с этим один из ее адвокатов Фейгин сообщил, что в связи с этими высказываниями украинского чиновника он предложит Савченко отказаться от услуг своих нынешних защитников.