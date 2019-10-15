Месячник сдачи оружия: стало известно, сколько граждане отдали полиции боеприпасов

1 октября в Украине начался месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств.

За две недели месячника добровольной сдачи оружия граждане сдали в полицию около 700 грант, снарядов и мин.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, 1 октября полицейские начали превентивные меры по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств.

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Только за две недели месячника граждане добровольно сдали в подразделения полиции 3 тыс. 273 единицы оружия. В частности, это нарезное оружие армейских образцов (552 единицы), нарезное охотничье (189), гладкоствольное охотничье (2 тыс. 019), холодное (335) и самодельное (118). В то же время из общего количества сданного огнестрельного оружия более тысячи единиц находилась в незаконном обороте.

Кроме того, граждане сдали 204,3 тысячи единиц боеприпасов к различному оружию, а также взрывчатых материалов и устройств. Среди сданных взрывоопасных предметов - 255 гранат, 373 снарядов, 43 запала, 56 мин и 11 взрывных устройств.

В результате от уголовной ответственности освобождены 392 человека.

В частности, в Сумской юноша сдал полиции два найденных гранатомета. 17-летний житель одного из сел Краснопольского района во время поисков металла наткнулся на полиэтиленовый пакет, в котором находились два боевых гранатомета РПГ-22. О находке парень сразу сообщил родителям, а те - полицейским.

Месячник продлится до 31 октября 2019 года.

В полиции напомнили, что в соответствии с ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.