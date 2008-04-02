Украина выиграла суд в Стокгольме

Арбитражный трибунал Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм вынес решение в пользу государства Украины по делу по иску ООО «АМТО» (Латвия) к государству Украина в лице Кабинета министров Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА, соответствующее решение, принятое 26 марта 2008 года, получило Министерство юстиции Украины, которое осуществляло защиту интересов государства по этому делу.

Министр напомнил, что истец - ООО “АМТО” (как владелец 67,202% акций ЗАО “Электроюгмонтаж-10” и, соответственно, - инвестор) обвинял государство Украина в нарушении условий Договора к Энергетической хартии, который был ратифицирован Верховной Радой Законом Украины №89/98-ВР от 6 февраля 1998 года. А именно, в том, что государство не обеспечило инвесторов эффективными средствами отстаивания исков и соблюдение прав относительно инвестиций, в частности, что касается справедливого и равного отношения к иностранным инвесторам во время рассмотрения судебных споров.

Решением Арбитражного трибунала в удовлетворении исковых требований ООО «АМТО» отказано полностью.

Н.ОНИЩУК отметил, что, благодаря усилиям Министерства юстиции и юридических советников государства Украина – юридической компании «Грищенко и партнеры», в этом непростом арбитражном производстве было достигнуто положительное для государства Украина решение, которое подтвердило необоснованность исковых требований в размере около 20 млн. евро.