Греческая церковь первой признала Православную церковь Украины (видео)

Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что сегодня священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил в Facebook.

Он отметил, что сегодня священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.

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«Благодарен моему брату во Христе, главе священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах», - написал митрополит Епифаний.

Он добавил, что Грецию и Украину, два народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества.

«Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!», - убежден предстоятель ПЦУ.

Он выразил надежду, что вскоре посетит Афины, где встретится с блаженнейшим архиепископом Иеронимом и другими иерархами Элладской православной церкви.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.