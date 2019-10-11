Министр обороны пообещал в следующем году провести "серьезную работу" для решения жилищного вопроса военных

Министр назвал обеспечение военных служебным жильем болезненным социальным вопросам.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в следующем году запланирована серьезная работа по скорейшему решению жилищного вопроса для военнослужащих.

Как говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства, об этом Загороднюк заявил во время торжественного собрания по случаю Дня защитника Украины, которое состоялось сегодня в Минобороны.

В частности, министр обороны заявил, что условия службы и работы в Вооруженных силах должны быть привлекательными.

«Карьера военного обязательно должна быть конкурентоспособной. Военнослужащие должны понимать, что у них будут хорошие перспективы в прохождении службы, они смогут получить современное образование, достойное денежное обеспечение и социальное обслуживание», - заявил Загороднюк.

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Руководитель оборонного ведомства считает одной из главных задач для Минобороны создание надлежащих условий прохождения службы военнослужащим в Вооруженных силах Украины.

При этом министр отметил, что сегодня болезненным социальным вопросом является обеспечение служебным жильем, поэтому многие первоочередные наработки команды министерства направлены на решение именно этой проблемы.

«Вскоре сдадим один из новых объектов, в следующем году также запланирована серьезная работа по скорейшему решению жилищного вопроса», - подчеркнул он.

Загороднюк подчеркнул также, что условия службы и работы в Вооруженных силах Украины должны быть привлекательными - как для военнослужащих, так и для гражданского персонала.