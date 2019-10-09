Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме - Труба

Он также заявил, что выяснит в других правоохранительных органах наличие уголовных производств в отношении Шевцова и будет настаивать на том, чтобы они были переданы в ГБР.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не утвердил кандидатуру заместителя главы ГУ Нацполиции Евгения Шевцова, который победил в конкурсе на занятие должности в ГБР, из-за сомнений в его профессионализме.

Об этом Труба заявил во время сегодняшнего брифинга.

«Одна из норм закона «О государственной службе» касается предоставления руководителю учреждения, организации или предприятия права принимать решение о неназначении победителя-кандидата на должность. Основанием для неназначения (Шевцова – ред.) были возможные непрофессиональные качества, и мое внутреннее убеждение относительно непрофессионализма того или иного кандидата», - заявил Труба.

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Он также заявил, что выяснит в других правоохранительных органах наличие уголовных производств в отношении Шевцова и будет настаивать на том, чтобы они были переданы в ГБР.

«Я сегодня поинтересуюсь, у кого такое уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство за следователями ГБР», - пообещал Роман Труба.

Напомним, летом прошлого года заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Евгений Шевцов победил в конкурсе на должность руководителя управления организации досудебных расследований ГБР. Как выяснили журналисты, комиссия действовала не самостоятельно, а некоторые кандидатуры были заранее согласованы. Также Шевцов фигурирует в скандалах, связанных с незаконным преследованием журналистов. В частности, он санкционировал обыски в доме профессора Института журналистики Валерия Иванова – за расследования, которые проводил по поводу деятельности Шевцова его сын Денис. Также по иску Евгения Шевцова Печерский суд заблокировал 18 Интернет-сайтов. Судья Сергей Вовк мотивировал решение тем, что эти сайты фигурируют в уголовном производстве как «вещественные доказательства».