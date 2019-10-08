Российского наемника приговорили к 5 годам тюрьмы за попытку совершить теракт в Запорожье

По замыслу его кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

Октябрьский районный суд Запорожья приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Донецкой области, который пытался совершить террористический акт в густонаселенном районе города.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается в сообщении, во время досудебного расследования следователи органов безопасности установили, что уроженец РФ был завербован представителями так называемого «МГБ ДНР».

В частности, он прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задачу на совершение теракта.

«Для его выполнения наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти полтора килограмма пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра. По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе», - говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали «подрывника» недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв.

В СБУ добавили, что злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.