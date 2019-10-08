Пограничникам собираются приобрести 20 новейших патрульных катеров

МВД также инициирует ряд изменений миграционного законодательства.

Министерство внутренних дел Украины в следующие три года планирует обеспечить пограничное ведомство 20 новейшими патрульными катерами.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

Отмечается, что министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с членами Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Во время встречи были обсуждены проект бюджета МВД на 2020 год, развитие единой авиационной системы, развитие охраны морских границ, обеспечение жильем работников системы и законодательные инициативы.

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Аваков поделился видением текущей ситуации, а также стратегическими и тактическими планами по развитию МВД в ближайшее время.

"Сегодня представили народным депутатам на рассмотрение проект бюджета с основными показателями, которые будут влиять на цели и задачи, выполняемые МВД", - сказал Аваков.

Министр также, в частности, отметил, что аннексия Крыма лишила пограничную службу части техники. Поэтому МВД уже в ближайшие три года планирует обеспечить пограничное ведомство 20 новейшими патрульными катерами. 25% этих кораблей будет построено в Украине, по современным технологиям судостроения, говорится в сообщении.

Отдельно обсуждалась программа льготного финансового лизинга для спасателей и полицейских. Отмечается, что за первые 6 месяцев работы лизинговой программы, работники системы МВД получили 700 квартир.

Кроме того, Аваков подчеркнул, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения. Министр также отметил, что МВД инициирует ряд изменений миграционного законодательства.