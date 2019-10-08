Украли: журналисты рассказали, куда исчезли опоры Шулявского путепровода (видео)

Демонтированные конструкции нашлись на стройке компании «Укрбуд» скандального столичного застройщика Максима Микитася.

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя исчезновение конструкций демонтированного Шулявского путепровода, заявил, что их украли. Однако демонтированный Шулявский мост нашелся.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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Так, остатки моста отыскали на строительстве одной из киевских новостроек от компании «Укрбуд» Максима Микитася. Того самого, который выиграл тендер на возведение многострадальной новой Шулявской развязки.

Примечательно, что конструкции моста с баланса города так и не списали. Поэтому это тянет на вполне реальное уголовное дело. К тому же речь идет о краже в особо крупных размерах, ведь эти конструкции имеют немалую остаточную стоимость.

По словам депутата Киевсовета Ильи Сагайдака, теперь Национальное антикоррупционное бюро имеет доказательства физического присутствия конструкций этого моста на строительстве «Укрбуда», что подтверждает кражу моста.

Столичные депутаты, в свою очередь, возмущены новыми фактами коррупции вокруг Шулявского путепровода. Ведь уже официально стало известно, что окончательная стоимость строительства нового путепровода выросла почти втрое – с 600 миллионов до почти 1,5 миллиарда гривень. А сколько еще столица будет стоять в пробках, вопрос так и остается без ответа.

Как сообщал УНИАН, в сентябре шестеро депутатов Киевского городского совета обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно возможных злоупотреблений Киевского городского головы Виталия Кличко во время строительства Шулявского путепровода.