Депутаты Киевсовета обратились в НАБУ относительно возможных злоупотреблений Кличко при строительстве Шулявского моста

600 миллионов гривень, выделенных на строительство Шулявского путепровода, компания-подрядчик положила на депозит и финансирует за эти средства другие свои проекты, в то время как строительство путепровода практически не ведется.

Шестеро депутатов Киевского городского совета обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно возможных злоупотреблений Киевского городского головы Виталия Кличко во время строительства Шулявского путепровода.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение они занесли сегодня в приемную НАБУ. Под обращением поставили подписи: Илья Сагайдак, Юрий Вахель, Алексей Руденко, Святослав Кутняк, Прохор Антоненко и Александр Поживанов.

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Авторы обращения считают, что Кличко способствует воровству средств громады, выделенных на строительство инфраструктурных объектов города. «В прошлом году был проведен тендер на строительство нового путепровода на Шулявке. На этом тендере в результате сговора выиграла компания, которая входит в орбиту бывшего народного депутата Максима Микитася. Антимонопольный комитет доказал сговор в ходе тендера, доказал, что были предоставлены поддельные документы о том, что две фирмы, которые вышли в финал конкурса, были между собой связаны. Несмотря на это Кличко попросил стопроцентную предоплату для строительства путепровода для компании, выигравшей тендер. После того, как фирма-застройщик получила почти всю предоплату, а это 600 млн грн, на сегодняшний день выполнено всего 10% работ. А оставшуюся сумму подрядчик направил на свои коммерческие проекты, а именно на часть здания завода «Арсенал», где сооружает торгово-развлекательный центр за деньги киевской общины», - сказал Сагайдак.

Кроме того, по его словам, после этого мэр Киева направил дополнительно 114 млн грн на финансирование Шулявского путепровода. «Это - преступление, поскольку нет никакого обоснования сметы. Это просто хотят украсть деньги. И получается так, что застройщик с 600 млн выполнил работы на 46 млн, а ему добавили еще 114, а никакого движения на строительной площадке нет. Все это свидетельствует о конфликте интересов и хищении денег», - заявил Сагайдак.

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Также депутат Киевсовета добавил, что Кличко хочет провести «последнюю коммерческую сессию Киевсовета». «Если сессия будет проведена и Кличко еще дополнительно выделит 230 млн на Шулявский путепровод, мы начнем процедуру объявления ему недоверия», - пообещал он.

Сагайдак также заявил, что средства, которые должны быть вложены в строительство путепровода, генподрядчик разместил на трехлетний депозит. «Если вы только посчитаете проценты, то это огромная сумма. Средства, которые должны идти на строительство, подрядчик потратил на приобретение корпуса завода «Арсенал», получив кредит в банке, где разместил средства на строительство путепровода на депозите. Коррупция Кличко в том, что 600 млн - это исчерпывающая сумма для строительства путепровода. Но он дофинансирует строительство путепровода, которое ведут подставные фирмы. И это уже было с другими объектами - парк «Наталка», стеклянный мост. Теперь - Шулявский путепровод», - заявил Сагайдак.

Другой депутат Киевсовета Антоненко отметил, что уголовное производство относительно злоупотреблений во время строительства Шулявского путепровода было открыто еще в декабре 2018 года, но оно не расследовано. Депутат надеется, что сейчас НАБУ по-другому подойдет к этому делу, и оно будет расследоваться.

В свою очередь, депутат Киевсовета Александр Поживанов отметил, что после демонтажа верхней части Шулявского путепровода работы фактически прекратились. «Несмотря на то, что Кабмин согласовал полную предоплату, работы не проводятся», - сказал он.

Он также выразил надежду, что правоохранительные органы должным образом расследуют аферу с хищением денег киевской общины на этом строительстве.