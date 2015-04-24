В Харькове запретили массовые мероприятия на майские праздники, в Одессе угроз не видят

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. "Вопрос обеспечения общественного порядка в период майских праздников обсуждался на видео-селекторном совещании с участием регионов и под председательством премьер-министра на этой неделе. Среди поставленных задач руководству местных органов государственной власти - проанализировать общественную ситуацию и ситуацию с безопасностью, и при необходимости, при возникновении реальной угрозы - обратиться в суд с ходатайством об ограничении или запрещении соответствующих мероприятий", - рассказал Арсен Аваков.

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"Я сегодня не вижу в Одессе оснований для того, чтобы запрещать мероприятия, но местная власть Харькова обратилась с соответствующим ходатайством в суд, и такой запрет на массовые акции в Харькове существует" - подчеркнул министр.