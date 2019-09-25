«Укрлендфарминг»: животноводство в Украине имеет серьезные перспективы развития

Руководитель департамента животноводства «Укрлендфарминг» Владимир Педан назвал законодательные приоритеты, которые могли бы поспособствовать развитию животноводства.

Группа компаний «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка начала масштабную реорганизацию направления животноводства. По мнению специалистов компании, животноводство в Украине имеет серьезные перспективы развития, учитывая дефицит молока и мяса на нашем рынке, но нуждается в поддержке государства.

Об этом сообщил в комментарии для "ДС" руководитель департамента животноводства Группы компаний «Укрлендфарминг» Владимир Педан.

"Сегодня рынок цельного молока и молокопродуктов в Украине выглядит интересным и перспективным, так как за последние годы наблюдается тенденция к снижению поголовья КРС. – считает Владимир Педан. - Но такая ситуация, по моему мнению, является критической в целом, так как это напрямую влияет на продовольственную безопасность государства". Согласно статистики, на предприятиях и в фермерских хозяйствах Украины содержится около 400 тыс. молочных и 34 тыс. мясных коров. За первое полугодие поголовье молочных коров уже сократилось на 20 тыс. голов, что привело к росту цены на цельное молоко и дефициту сырья для переработчиков.

Также руководитель департамента животноводства «Укрлендфарминг» назвал законодательные приоритеты, которые могли бы поспособствовать развитию животноводства. В их числе: привязка количества пахотной земли, которую удерживают арендаторы или владельцы земли, к содержанию КРС из расчета на 1 га, прямая дотация на площади земли, используемые под кормовые культуры, доведение госстандартов содержания пальмового масла в молочных продуктах до международных норм. "На мой взгляд, одна из причин, приводящих к сокращению поголовья коров в Украине, - это непродуманная и неправильная система дотаций для товаропроизводителей, низкий экспортный потенциал предприятий по переработке молока, а также низкая покупательная способность населения", - говорит Владимир Педан.

«Укрлендфарминг» - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который принадлежит украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших в Украине земельных банков общей площадью около 500 тыс. га. Группа компаний кроме животноводства занимается также выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).