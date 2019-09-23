Стреляли в мишени, обыскивали металлоискателями: в Крыму оккупанты учили детей "быть полицейскими"

Родителям на детскую площадку вход запретили.

В центре Севастополя на интерактивных детских площадках «Азбука профессий» детям предлагали почувствовать себя полицейскими и попасть в мишень из пластмассового пистолета.

Об этом сообщает корреспондент Крым. Реалии.

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Детей также учили обыскивать металлоискателем и определять фальшивые купюры.

Встречали гостей события «красноармейцы» в военной форме.

За успешную стрельбу школьников награждали «зарплатой», которую можно было потратить на «сувениры».

Отмечается, что для родителей вход на площадку запретили. Раньше попасть в игровые зоны можно было только с 13 лет. В этом году возрастной ценз изменили.

«Идея с профобразованием хорошая, но родителей надо пускать с детьми, они пропускают только некоторых. Пусть еще показывают рабочие профессии, а то только финансы, врачей и полицейских показывают», – поделились своими впечатлениями некоторые из родителей.

Проспонсировал "Азбуку профессий" один из коммерческих банков России.

Как сообщал УНИАН, в Кировском районе аннексированного Россией украинского Крыма вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов.