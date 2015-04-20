В Крыму люди в камуфляже задержали представителя Контактной группы по правам человека

Об этом сообщает Крым. Реалии со ссылкой на первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля.

По его информации, в доме задержанного в Ялте правоохранители намерены проводить обыск, куда они в данный момент направляются вместе с Эмир-Усеин Куку.

Как стало известно от представителей Меджлиса, братья Эмир-Усеина Куку при его задержании попытались зафиксировать происходящее. Однако люди в камуфляжной форме не позволили им это сделать. При этом одному из братьев были нанесены телесные повреждения. Причины, по которым провели данное задержание, пока неизвестны.

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Коллеги Эмир-Усеина Куку из Контактной группы, в частности Маммет Мамбетов, также подтверждают его задержание.

Одним из последних задержанных и в последствии арестованных в Крыму стал Али Асанов, которого привлекают по «делу 26 февраля» в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Российской Федерации («Участие в массовых беспорядках»). 17 апреля Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.