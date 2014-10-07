Найденный мертвым крымский татарин Асанов мог фигурировать в деле Сенцова

Тело 25-летнего Эдема Асанова обнаружили в заброшенном помещении санатория в Евпатории, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Парень пропал 29 сентября. Последний раз его видели на автостанции в Евпатории.

Родные говорят, что Эдем не вел политической деятельности. Был спокойным и неконфликтным человеком. Работал спасателем в одном из санаториев Евпатории.

По информации Центра журналистских расследований, фамилия парня фигурировала в деле украинского режиссера Олега Сенцова. Однако инициалы совпадают лишь частично.

Похоронят погибшего во вторник в городе Саки.

Читайте такжеДжемилев: Россия стремится изгнать крымских татар из оккупированного полуостроваТем временем в аннексированном Крыму пропал еще один молодой крымский татарин - уже четвертый за неделю. До сих пор неизвестна судьба двух парней, похищенных под Белогорском 27 сентября.

По подсчетам Меджлиса, за время оккупации Крыма бесследно исчезли уже 18 крымчан.

"Для чего это делается. Во-первых, это борьба с инакомыслием. А во-вторых, чтобы запугать людей. Тех, кто не воспринимает оккупацию", - считает лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Как уже сообщалось, в оккупированном Крыму исчез 23-летний Эскендер Апселямов.