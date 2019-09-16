На Луганщине задержали бывшего боевика-артиллериста

Террориста решению суда его взяли под стражу.

В Луганской области задержали бывшего участника террористической организации «ЛНР»

Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПод Донецком ликвидирован один из главарей "ДНР" (фото)

"Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что житель Луганска в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе артиллерийского подразделения боевиков, он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Злоумышленника задержали во время попытки попасть на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.