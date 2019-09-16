Полиция ищет предполагаемого убийцу боевика "ДНР" по всей области

На территории Донецкой области начата операция по задержанию подозреваемого.

Донецкие полицейские открыли дело по статье «умышленное убийство» в связи с убийством бывшего боевика самопровозглашенных «республик» Романа Джумаева.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области.

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Правоохранители отметили, что мужчину, вероятно, убил ранее судимый 28-летний мариуполец. Сейчас на территории Донецкой области начата операция по задержанию подозреваемого.

Полицейские также обнародовали приметы, которые помогут гражданам опознать злоумышленника: на вид 30-40 лет, 180-метровый рост, спортивного телосложения, одет в черные штаты и футболку.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября террориста Романа Джумаева расстреляли в упор.

По данным СМИ, боевик бандформирования «Пятнашка» Джумаев, который воевал под Донецким аэропортом и Дебальцево, сбежал в Белоруссию, а когда там стали поднимать вопрос о депортации, вернулся в Украину.

Джумаева было задержано 18 сентября 2017 года в Марьинском районе при попытке пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО.

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил боевика под домашний арест.

Повторно боевика были задержаны в декабре 2018 года за нападение на полицейского, и тогда ему определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

5 августа коллегия Октябрьского райсуда Мариуполя отпустила Джумаева под домашний арест.