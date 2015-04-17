СБУ в течение трех суток на Харьковщине задержала пятерых подозреваемых в совершении диверсий и терактов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении сказано, что 14 апреля с.г. задержан гражданин Украины «Х», 1990 г.р., который накануне диверсии на железнодорожном мосту через реку Лопань (перегон Основа - Новожаново) фотографировал железнодорожные пути и стратегические промышленные объекты в этом районе.

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В СБУ отмечают, что также 14 апреля задержан гражданин Украины «С», 1976 г.р., уроженец с. Дьяково Луганской области, который подозревается в совершении взрыва железнодорожной цистерны на станции Шебелинка в январе 2015 года. «Кроме того, установлено, что «С» на основании фиктивных документов о статусе вынужденных переселенцев оформлял на боевиков незаконных вооруженных формирований и их родственников пенсионные карточки», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что он для обеспечения связи между террористами и информаторами покупал в Харьковской области и переправлял на оккупированную территорию телефонные карточки и карты пополнения мобильных счетов.

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В СБУ сообщают, что 15 апреля при попытке выехать в Россию контрразведчики СБУ задержали гражданина Украины «К», который может быть причастен к подрыву железнодорожных путей и совершению диверсий в Чугуевском и Змиевском районах Харьковской области. При этом отмечается, что установлена близкая связь «К» с активным членом террористической группы «харьковские партизаны», который после подрыва паба «Стена» скрывается от следствия в России - в городе Белгород.

По сообщению СБУ, в рамках уголовного производства объявлено о подозрении в совершении преступления задержанному СБУ 14 апреля с.г. гражданину Украины «П», 1971 г.р., начальнику штаба т.н. «Харьковской казачьей губернской общины» (Терские казаки). «Во время проведения обыска у него обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы, а именно: граната РГД-5, две тротиловые шашки весом 400 г каждая», - говорится в сообщении.

Пресс-центр СБУ также сообщает, что в рамках уголовного производства в отношении руководителей пророссийского ОО «Исход» 16 апреля СБУ задержали гражданку Украины «Д», 1984 г.р., в квартире которой при обыске изъято АК-74 и 50 патронов калибра 5.45 мм, а также гранату РГД-5.

«В отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия», - отмечают в СБУ.